«Ждем первый паспорт»: Таисия Началова нежно поздравила красавицу-внучку с днем рождения

Дочери певицы Юлии Началовой, которая ушла из жизни в 2019 году, исполнилось 14 лет.

Мать покойной певицы Юлии Началовой Таисия в Instagram тепло и нежно поздравила с днем рождения свою внучку Веру. Девушке 1 декабря исполнилось 14 лет. Она растет настоящей красавицей и с каждым годом становится все больше похожа на свою звездную маму, которая так рано ушла из жизни.

«Сегодня у нашей Верочки день рождения! С особым трепетом и волнением ждем первый паспорт!» Таисия Началова

«Какая она у вас красавица. С праздником ее», «С днем рождения внучки. Здоровья всей вашей замечательной семье», «Верочку с днем рождения! Пусть всегда сияет и радует родных людей», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что мама Веры Алдониной ушла из жизни в марте 2019 года. У нее резко развился сепсис. Певица поздно обратилась за помощью к медикам. Официальной причиной смерти стала остановка сердца. Сейчас Вера много времени проводит в доме своего отца футболиста Евгения Алдонина. Она очень подружилась с его новой женой Ольгой, которая окружила девушку теплом и заботой.

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