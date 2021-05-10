«Так могла спеть только Юля Началова»: мама покойной певицы поделилась архивным видео дочери

Накануне отмечался великий праздник – День Победы. Мама ныне покойной певицы Юлии Началовой Таисия Николаевна в этот день напомнила поклонникам своей дочери о ее прекрасном выступлении, состоявшемся несколько лет назад.

На концерте к 9 Мая Юлия Началова исполняла песню Маргариты Агашиной и Владимира Мигули «Ты же выжил солдат». Таисия Началова разместила на своей странице в Instagram архивное видео. В кадре – ее дочь Юля, молодая и очень красивая, проникновенно и трогательно исполняет великую песню. Зрители в зале слушали певицу стоя и опустив головы вниз.

«С Днем Великой Победы», — подписала видео Таисия Началова.

Поклонники покойной певицы поблагодарили ее маму за возможность еще раз прикоснуться к таланту неподражаемой Юлии Началовой.

«Так могла спеть только Юля Началова», «Как же пронзительно, как же красиво! Как же больно! Сильная песня, до слез, до мурашек, да еще и в исполнении Юлечки… Ты живешь, милая девочка, в наших сердцах, живешь в нашей памяти. Мы тебя очень любим. Я до сих пор плачу по тебе. Мне 26», «Я тоже плачу до сих пор. Мне 68», «Сильное исполнение, сердце прямо колотится. С Днем Победы! Юленьке Царствие Небесное», — высказываются в Сети.

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