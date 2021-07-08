Невеста и жених в белом: жена Алдонина поздравила мужа с Днем семьи, любви и верности фото со свадьбы

Жена футболиста Евгения Алдонина Ольга в Instagram красиво поздравила мужа с Днем семьи, любви и верности. Она разместила в Сети очень романтичные кадры, которые, судя по всему, были сделаны на их свадьбе.

На снимках Ольга Алдонина запечатлена в белом платье. Белая рубашка и штаны и на ее муже. В комментариях мачеха Веры Алдониной поставила сердечко, напомнив супругу какой сегодня важный день.

«С праздником! Дай Бог вам здоровья и счастья», «Прекрасная семья. И пусть ваши глаза горят от любви всегда», «Какая вы все-таки красивая пара», — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что первой женой Евгения Алдонина была певица Юлия Началова, которая, к сожалению, уже ушла из жизни. Футболист не раз признавался, что без ума от второй супруги. Вместе они с 2014 года. У пары двое общих детей – сын Артем и дочь Анжелика. Частый гость в доме новой семьи спортсмена и его наследница от первого брака Вера.

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