Вместе учились в одной школе: как выглядит жена звезды «Сватов» Федора Добронравова

На фанатской страничке звезд сериала «Сваты» в Instagram появилась редкая фотография актера Федора Добронравова со своей женой Ириной. На снимке они обнимаются. У них царит гармония в отношениях.

«Федор Добронравов с женой. Супруга — Ирина Добронравова, работала воспитателем в детском саду. Федор знаком с Ириной с детства, вместе учились в одной школе». Фанаты

«Хорошая семья. Таких сыновей воспитали», «Привычнее с ним Валюху видеть», «Красивая у них пара», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что у четы Добронравовых двое детей. Виктор появился на свет в 1983 году, а Иван спустя шесть лет. Также у Федора и Ирины Добронравовых три внучки.

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