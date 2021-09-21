«Жена рожает, я гружу трупы»: Федор Добронравов сообщил шокирующие подробности из прошлого

Как отметил актер, он навсегда запомнит те события из своей жизни.

Актер Федор Добронравов в эфире программы «Однажды» на канале НТВ рассказал, что происходило, когда его жена Ирина рожала их первенца – старшего сына Виктора. События происходили в 1983 году.

Как отметил Федор Добронравов, в тот день ему пришлось грузить трупы. По его словам, шокирующие события происходили в его родном Таганроге.

«Больница одна большая, морг был закрыт, и девушки попросили, чтобы я помог носить и складывать уже ушедших людей. Моя жена рожает, а я гружу тут трупы из реанимации». Федор Добронравов

Напомним, что у Федора Добронравова двое сыновей. Кроме Виктора, есть также Иван. Он появился на свет в 1989 году. Оба наследника пошли по стопам своего отца и стали известными актерами. Также у Федора Добронравова есть три внучки. Он обожает проводить время с девочками.

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