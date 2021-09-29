«Я был бы счастлив, если «Сваты-7» вышли в ноябре»: Федор Добронравов высказался о сериале

По словам актера, он уже боится о чем-то точно говорить.

Актер Федор Добронравов в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что не знает точного месяца, когда сериал «Сваты-7» выйдет на экраны.

«Мне на данный момент известно о выходе «Сватов-7» не больше, чем вам. Пока точно не известно, когда они выйдут на экраны. Я был бы счастлив, если «Сваты-7» вышли в ноябре, как об этом недавно сказала Олеся Железняк. Но я, если честно, сомневаюсь». Федор Добронравов

Как добавил Федор Добронравов, сегодня сложно что-то загадывать.

«Мы так долго ждем, что я уже боюсь о чем-то точно говорить. Будем надеяться, что Олеся Железняк права», — заявил Федор Добронравов.

Ранее Олеся Железняк заявила, что «Сваты-7» точно выйдут на экраны в ноябре. Заметим, что седьмая часть станет последней. Снимать продолжение нашумевшего сериала творческая группа не планирует.

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