Редкий кадр двух звезд: Добронравов запечатлелся с Розановой на съемках фильма в Подмосковье

Актриса, которой в этом году исполнилось 60 лет, выглядит просто превосходно для своих лет.

На фанатской страничке звезд сериала «Сваты» в Instagram появилась редкая совместная фотография актеров Федора Добронравова и Ирины Розановой. Надо заметить, что народная артистка находится в прекрасной форме. Ей в этом году исполнилось 60 лет.

«Федор Добронравов и Ирина Розанова на съемках нового сериала «Предпоследняя инстанция», которые проходят сейчас в Подмосковье». Фанаты

«Ура! С большим удовольствием ждем фильм с такими замечательными актерами», «Красивые и талантливые. Ирина Юрьевна в великолепной форме», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Ирина Розанова была несколько раз замужем. При этом детей у нее нет.

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