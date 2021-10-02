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Редкий кадр двух звезд: Добронравов запечатлелся с Розановой на съемках фильма в Подмосковье

Актриса, которой в этом году исполнилось 60 лет, выглядит просто превосходно для своих лет.

Редкий кадр двух звезд: Добронравов запечатлелся с Розановой на съемках фильма в Подмосковье
Ирина Розанова. Фото: Globallookpress.com

На фанатской страничке звезд сериала «Сваты» в Instagram появилась редкая совместная фотография актеров Федора Добронравова и Ирины Розановой. Надо заметить, что народная артистка находится в прекрасной форме. Ей в этом году исполнилось 60 лет.

Федор Добронравов и Ирина Розанова
Федор Добронравов и Ирина Розанова. Фото: instagram.com/zvezdi_svatov/

«Федор Добронравов и Ирина Розанова на съемках нового сериала «Предпоследняя инстанция», которые проходят сейчас в Подмосковье».

Фанаты

«Ура! С большим удовольствием ждем фильм с такими замечательными актерами», «Красивые и талантливые. Ирина Юрьевна в великолепной форме», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Ирина Розанова была несколько раз замужем. При этом детей у нее нет.

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