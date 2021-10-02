Живот не мешает: Нюша лихо отплясывала в кроп-топе и мини-юбке

Артистка даже на поздних сроках беременности ведет активный образ жизни.

В одной из последних Stories личного микроблога певицы Нюши появилась видеозапись, в которой знаменитость дерзко перебирала голыми ножками.

Жена бизнесмена Игоря Сивова готовится стать мамой во второй раз. Свой большой живот артистка не скрывает, а подчеркивает обтягивающими платьями и короткими майками.

Недавно Нюша облачилась в сексапильный костюм фисташкового цвета. Короткая юбка и кроп-топ с длинными рукавами не скрыли округлившийся живот беременной певицы. Экс-возлюбленная Егора Крида дополнила образ белоснежными тканевыми кроссовками и устроила зажигательные танцы.

Нюша быстро меняла ноги в танце под популярный в Tik-Tok трек. Артистка размахивала в такт музыке стройными ручками и виляла покатыми бедрами.

Нюша искренне улыбалась. А ее образ тинейджера завершили аккуратно собранные в пучки волосы. Певица также подчеркнула губы алой помадой.

Напомним, ранее исполнительница запечатлелась в платье-трубе ярко-салатового цвета. Нюша села за руль Кабриолета. Короткий наряд оголил упругие ножки артистки, которая умудрялась пританцовывать в кресле водителя.

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