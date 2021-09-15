Тренд для стройных: беременная Нюша вслед за Собчак рискнула облачиться в модное платье-трубу

В этом сезоне трикотаж стал настоящим фаворитом, и только ленивый не приобрел себе хотя бы одну модную вещицу из этой ткани. Благо, она очень комфортная и приятная в носке. В числе разнообразия предложений со стороны дизайнеров Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» выделила платья-трубы.

Они действительно по своей форме напоминают обычную трубу. Не трудно догадаться, что стройную фигуру они облегают красиво, а вот с ненужными рельефами — как раз наоборот. Именно поэтому Хромченко советовала присмотреться к ним исключительно хрупким девушкам.

Ведущая Ксения Собчак, а вслед за ней и певица Глюкоза поддержали этот тренд. Знаменитости действительно обладают изящными формами, которым объемный трикотаж и облегающие силуэты помешать не способны.

Однако моду на платья-трубы решила поддержать и певица Нюша. Звезду ни капли не смутило, что ее беременный животик стал выделяться в нем особенно заметно. В модели миди белого цвета, примерив в пандан ботинки на тракторной подошве, она прогулялась с дочкой по Парижу.

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