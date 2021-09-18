Горячая мамочка: Нюша в салатовом платье-бодиконе оголила сексуальные ножки

Беременная артистка прокатилась по Барселоне в машине с открытом верхом.

В одной из последних Stories личного микроблога певицы Нюши появилась запись, в которой артистка в облегающем платье с защипами по бокам не скрыла пышные бедра за рулем автомобиля с откидной крышей.

Нюша отдыхает с семьей в Европе. Еще недавно певица умело скрыла большой живот за серой толстовкой с ярким принтом в Париже. Объемное изделие утаило интересное положение бывшей возлюбленной шоумена Егора Крида.

А вот новый ролик Нюши за рулем Кабриолета в Барселоне показал обратное. Артистка облачилась в платье-бодикон с защипами по бокам. Кислотный цвет обтягивающего наряда на бретелях выгодно выделялся на фоне загорелой кожи исполнительницы. Темные волосы Нюши развевались на ветру.

Платье по фигуре подчеркнуло не только большой животик беременной, но и остальные прелести. Пышные бедра не скрылись под длиной мини-платья. Нюша дополнила наряд золотистыми крупными серьгами.

Артистка напевала песню и пританцовывала за рулем автомобиля.

Напомним, ранее Нюша подчеркнула загорелые ножки розовым платьем-бюстье с перьями.

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