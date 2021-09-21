«Вот это формы»: беременная Нюша прикрылась простынкой, обнажив наливной бюст

Певица приехала на море и решила показать, как начинается ее день. При этом она не скрыла свои прелести.

Анна Шурочкина, более известная как Нюша, уже много лет выступает на сцене. Она привыкла к тому, что на нее всегда обращают внимание. У певицы есть свой стиль как в музыке, так и одежде. Она растит дочку Симбу вместе с мужем Игорем Сивовым. А недавно пара объявила, что снова ждет пополнения в семье. Примечательно, что артистка уже не скрывает изменения в фигуре.

Несмотря на свое интересное положение, Нюша предпочитает вести активный образ жизни. Этой осенью она путешествует с семьей. Певица на днях побывала во Франции, где порой носила откровенные наряды. А вот 21 сентября она встретила утро на вилле у моря. Артистка не побоялась показать, как выглядит без макияжа и укладки. Более того, она прикрыла обнаженную фигуру тонкой простынкой, но засветила «ложбинку греха».

Позже Нюша уже покрасовалась в кроп-топе. Она обнажила налившийся бюст. При этом артистка успела накраситься. Однако поклонники посчитали, что она обладает естественной красотой и без косметики выглядит моложе.

«Какая красивая», «Без макияжа еще больше похожа с дочкой», «Такая миленькая», «Вот это счастливое утро», «Какая у вас пышная грудь», «Вот они, прелести беременности», «Фигуристая такая», «Вот это формы», «Очень красивая грудь», «Ракурс решает все», «Нюша, вот это кадры», — прокомментировали кадры подписчики.

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