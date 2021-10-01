Какие цвета подходят блондинкам: советы стилиста
Видео
Как правильно одеваться в романтическом стиле
Видео

«Он не просто так открыл рот»: Илья Соболев из Comedy Club с женой отметили оловянную свадьбу

Шоумен уже десять лет счастлив вместе с любимой супругой.

«Он не просто так открыл рот»: Илья Соболев из Comedy Club с женой отметили оловянную свадьбу
Илья Соболев с женой. Фото: instagram.com/nataliasoboleva/

Шоумен Илья Соболев из Comedy Club отметил с женой Натальей оловянную или розовую свадьбу. Его супруга в Instagram разместила красивый снимок с любимым мужчиной. На снимке она смотрит на него влюбленным взглядом.

Илья Соболев с женой
Илья Соболев с женой. Фото: instagram.com/nataliasoboleva/

«Он не просто так открыл рот, он в шоке от счета или от меня?»

Наталья Соболева

«Он пытается понять, как в такую стройную женщину влезает столько еды», «Я думал, что это его мать», Шикарная пара. Илья в шоке, как его жена за десять лет так похорошела», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Илья Соболев часто подвергается шуткам по поводу своей жены. Наталья выше ростом юмориста.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Илья СоболевНаталья СоболеваНовости googleШоу "Камеди клаб"