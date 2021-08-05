«На стремянке стоишь»: Илья Соболев разместил редкий кадр с женой, которая значительно выше его

Наталья Пахомова по образованию юрист, и у них в семье двое детей.

Шоумен и резидент Comedy Club на канале ТНТ Илья Соболев в Instagram разместил фотографию, на которой он запечатлен со своей женой красавицей Натальей Пахомовой. Она значительно выше его ростом. Однако на кадре, который он выложил в Сеть, этого не заметно.

«Жизнь в Инстаграм суперпозитивная. Никаких тебе политически шуток. Ни каких приколов над людьми. Просто семья и любовь. Ха-ха-ха. Такая же она — наша жизнь». Илья Соболев

«На стремянке стоишь», «Любимая пара. Вам бы на «Дом-2», «У Наташи очень красивое платье», «Вам с женой очень идут светлые волосы. Выглядите на этом кадре очень позитивно», «Хорошая у вас семья», «Все как мы любим. Счастливая мама и глава семьи», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что у Ильи Соболева в семье подрастают две дочки — София и Ева. Его жена по образованию юрист. Супруга занимается куплей и продажей жилья за границей.

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