«Впервые в жизни мы употребляем белок в твердом виде»: Соболев высмеял Киркорова и Манукяна

Шоумен Илья Соболев в Instagram достаточно пошло высмеял поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова и блогера Давида Манукяна. Он разместил ролик, на котором звезды поедают бургеры.

«Впервые в жизни мы употребляем белок в твердом виде». Илья Соболев

«Сначала не понял, а потом как понял», «Не спеши с выводами. Еще неизвестно, что за соус там», «Нормально подловил парней. Бургеры с итальянским соусом», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что несколько месяцев назад Филипп Киркоров и Давид Манукян появились на популярной премии «Муз-ТВ» вместе. Причем по сюжету они исполнили роли жениха и невесты. Многие осудили их за такое поведение.

Заметим, что новый ведущий шоу «Дом-2» Давид Манукян ранее встречался с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. После расставания он пока одинок. Звездный блогер отмечал, что не спешит строить новые отношения.

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