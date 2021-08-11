«Было экспрессивно»: жене Ильи Соболева пришлось пригнуться ради эффектного кадра с мужем

Резидент Comedy Club Илья Соболев в Instagram разместил кадр со своей женой Натальей Пахомовой и дочкой. Вместе они выбрались на светское мероприятие – Неделю высокой моды. При этом ради эффектного кадра красавице-жене Ильи Соболева пришлось пригнуться. На каблуках она значительно выше мужа. Впрочем, известного комика этот факт, судя по всему, не смущает. Он спокойно позирует, не стесняясь своего роста.

«На Неделе высокой моды в Вышнем Волочке. Было экспрессивно». Илья Соболев

«Дочку уже перерос. Осталось жену догнать», «Соболев, где взять такую же уверенность в своем низком росте», «Мода – высокая, а ты низкий», «Какая же у вас все-таки красивая жена и дочь», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что у Ильи Соболева в семье подрастают две дочки — София и Ева. Его жена Наталья Пахомова по образованию юрист. Она занимается куплей и продажей жилья за границей.

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