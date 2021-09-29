«Кто-то скажет, что с приветом»: 66-летняя Лариса Копенкина в бикини показала свою фигуру

Бывшая жена музыканта Прохора Шаляпина, бизнес-леди Лариса Копенкина, продемонстрировала свои формы в бикини. Предпринимательнице в сентябре этого года исполнилось 66 лет, но она не боится показывать свою фигуру. Бизнес-леди отдыхает в эти дни в Египте.

«Моя лента, как хочу, так и спамлю. Встану я и так, и эдак, выпендреж мой так и прет. Кто-то скажет, что с приветом, кто-то скажет: «Ну ты даешь!» Не боюсь чужих я взглядов, осуждений не боюсь, в моей жизни все в порядке и живу, как я хочу!» Лариса Копенкина

Как добавила Лариса Копенкина, она желает «феерического счастья» и сказочной любви всем своим подписчикам. Кроме того, она пожелала пользователям, чтобы у них «поперло» по всем фронтам.

Напомним, что Лариса Копенкина и Прохор Шаляпин были вместе два года. Недавно бизнес-леди объявила о помолвке с бизнесменом Василием Райским.

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