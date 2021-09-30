«Пресс на зависть»: невестка Орбакайте в шортах обнажила загорелые прелести фигуры

Алена Краснова является женой Никиты Преснякова. Она стала частью звездной семьи четыре года назад. Влюбленные не торопятся заводить детей. При этом супруги любят путешествовать. Они не так давно отдохнули с друзьями на Кипре. А когда пара находится в Москве, то зачастую веселится на бывшей даче Аллы Пугачевой, где устраивает вечеринки.

Этой осенью Алена часто принимает участие в фотосессиях. Она строит карьеру модели, поэтому следит за трендами. Обычно жена Никиты редко оголяется даже для фото. При этом в последнее время невестка Орбакайте отдает предпочтение смелым образам. Недавно она вышла на улицу в боди, а также отметилась в кожаной мини-юбке. Теперь для новой съемки она примерила еще более пикантный лук.

Краснова позировала в облегающих шортах и кроп-топе. Женственности образу придали ботфорты на шпильке. Она также накинула рубашку ультрамаринового цвета, которую не стала застегивать. Наряд подчеркнул точеную фигуру жены Преснякова. Она похвасталась прессом и загорелыми бедрами.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Алена. Многие одарили ее комплиментами. «Красотки», «Ох, какая сногсшибательная», «Пресс на зависть», «Что за красота», «Какая вы классная», «Никита отхватил богиню», «Ну просто божественно хороша», «Крутая», «Ну как не завидовать таким формам», «Алена, вот это фигурка, слюни собираю», — прокомментировали кадры подписчики.

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