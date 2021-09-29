«Ух, такие массивные бедра»: невестка Орбакайте в бикини подразнила безупречной фигурой

Никита Пресняков в этом году отметил 30-летие. Старший сын Кристины Орбакайте не любит публичность, поэтом не часто выходит в свет. При этом он любит проводить время с женой Аленой Красновой. Они устраивают вечеринки, ездят на море и порой появляются на семейных праздниках. Не так давно пара вернулась с Кипра, где они отдохнули в компании друзей и смогли повеселиться.

Стоит отметить, что Алена строит карьеру модели и часто участвует в фотосессиях. Раньше она редко снималась в нижнем белье, но теперь все чаще облачается в смелые наряды для съемок. А 29 сентября она запечатлела себя в ванной комнате. Жена Никиты стала мазать кожу маслом, массируя бедра и живот. При этом она предстала в нежно-кремовом бикини. Невестка Орбакайте похвасталась безупречной фигурой.

Поклонники были сражены тем, как выглядит Краснова. Ее формы и рельефный пресс сразили подписчиков. «Накаченная девчонка», «Фарфоровая кукла, восковая», «Красивые ножки», «Алена, какая же ты красивая!», «Ух, такие массивные бедра», «Такой орех», «Никита не против такого контента?», Ну прям ангельски прекрасна«, «Ну и кадры на ночь глядя», — прокомментировали ролик пользователи Сети.

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