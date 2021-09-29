«Слишком откровенно»: невестка Орбакайте в боди цвета сочной травы и ботфортах вышла на улицу

Алена Краснова давно стала частью звездной семьи. Она счастлива в браке с Никитой Пресняковым. Влюбленные вместе уже больше четырех лет. Они не часто появляются на публике, но всегда посещают семейные праздники. В последнее время сын Кристины Орбакайте очень занят, так как играет в театре. Его избранница строит карьеру модели, поэтому не только пополняет гардероб стильными обновками, но и часто участвует в фотосессиях.

Обычно Алена редко снимается в откровенных нарядах. Но на этот раз она сделала исключение. Жена Никиты не только отметилась в платье нюдового цвета без белья, но и выбрала еще более откровенный наряд для съемки. Невестка Орбакайте облачилась в боди цвета сочной травы и розовый жакет. Кожаные ботфорты дополнили ее яркий лук. Ее подруга предстала в похожем образе с велосипедками.

Девушки позировали на фоне осенних пейзажей. Они решили снять видео, показав образы во всей красе. Однако поклонники посчитали, что такое боди выглядит слишком откровенно. Эксперт в области моды Эвелина Хромченко также не рекомендовала носить подобные наряды с открытой паховой зоной.

«Красочно, но эти боди смущают», «Как-то слишком откровенно», «Это слишком, да», «Верблюжью лапку лучше спрятать», «Сапоги просто бомба», «Сочные наряды», «С такой фигуркой можно все», «Ну стройняшка», «Словно не хватает юбки, если честно», — прокомментировали пост подписчики.

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