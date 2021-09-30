«Вся такая стильная»: невестка Орбакайте в кожаной мини-юбке и сапожках сразила точеной фигуркой

Алена Краснова во время фотосессии предстала на улице. Она не постеснялась переодеться на глазах прохожих.

Алена Краснова уже четыре года счастлива в браке с Никитой Пресняковым. Она была его соседкой по даче, а потом сын Кристины Орбакайте стал ухаживать за хрупкой блондинкой. Родные молодого музыканта одобрили его выбор.

Примечательно, что влюбленные не торопятся заводить детей. Они предпочитают путешествовать, строить карьеру, а свободное время проводить с друзьями.

Невестка Орбакайте накануне не только вышла в свет с мужем, покрасовавшись на красной дорожке, но и приняла участие в фотосессии. Краснова сначала предстала в боди и ботфортах. Потом она стала позировать в кожаной юбке на запах и рубашке в клетку. Образ дополнили пудровые сапожки-трубы.

А ее напарница была в кожаных брюках клеш и пальто в клетку. Они изящно позировали на камеру. К слову, переодеваться им приходилось прямо на улице. Алена засветила свои стройные ножки на глазах прохожих.

Поклонники восхитились тем, как выглядит жена Никиты. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну какая красивая», «Такие два ангела», «Просто сногсшибательная леди», «Осенний шик во всей красе», «Ну как не заглядеться», «Алена, ваши ноги могут свести с ума», «Мне так нравится этот наряд, заверните», «И зачем трусами светить», «Переодеваться на людях неприлично», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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