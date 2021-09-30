Словно невеста: Бородина в белоснежном пышном платье со шлейфом появилась на «Доме-2»

Ксения Бородина уже дважды была в роли невесты. Ее первый брак с Юрием Будаговым продлился всего три года. Вскоре после рождения дочки Маруси они расстались. Вторым избранником телеведущей стал Курбан Омаров, но и с ним она прожила только шесть лет. В этом году они развелись. По словам Ксении, их общая дочка Теона тяжело переживает размолвку родителей.

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А вот сама Бородина целый год готовилась к разводу, поэтому теперь наслаждается свободой. Она видится с подругами, ездит на вечеринки и открывает в себе новые таланты. Телеведущая участвует в шоу «Ледниковый период», где катается в паре с Дмитрием Соловьевым. Поклонники не скрывают, что с интересом наблюдают за этим тандемом. А 30 сентября Ксения поделилась кадрами со съемок «Дома-2», где предстала в неожиданном образе.

Телеведущая шла по коридорам в пышном платье с многослойной юбкой. Шлейф ей помогала нести помощница. Верх наряда был сделан из гипюра с мерцающими вкраплениями. Позже в образе невесты она предстала на съемке телестройки.

«Все спрашивают: почему замуж не на коньках?» — призналась она.

Фанаты удивились таким новостям. Бородина смогла из заинтриговать не только образом, но и словами. «Замуж? В смысле!», «А я помню ваше свадебное платье. Это теперь надели?», «Как принцесса, что может быть романтичнее», «Ваши красоту нужно приумножать», «А кто жених?», «Ну вот, и куда вы?» — стали писать пользователи Сети.

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