«Она не мой человек»: Бородина рассказала, почему не дружит с Бузовой

Две телеведущие на протяжении многих лет часто появлялись вместе в кадре, но подружиться так и не смогли.

29 сентября телеведущая Ксения Бородина вновь ответила на вопросы своих подписчиков в Instagram. В этот раз звезду «Дома-2» буквально засыпали расспросами о ее дружбе с другими женщинами. Отвечая, Ксения затронула тему своих отношений с коллегой по ТВ-проектам Ольгой Бузовой и подчеркнула, что с ней они никогда не были подругами, хоть и часто появлялись вместе в кадре.

«Все всегда хотели этой дружбы между нами. Но я никогда не говорила, что мы с ней подруги, и она это всегда отрицала и говорила, что мы только коллеги. Так это так и есть, и так всегда было!» — расставила точки над «i» Бородина.

Она также добавила, что ее всегда будут сравнивать с Бузовой, но годы совместной работы не принесли им ничего общего.

«Это не значит, что кто-то плохой. Она не мой человек и никогда им не была. Не близки принципы, отношение к людям и так далее», — пояснила Ксения.

Напомним, что в новом телесезоне Бородина появится в шоу «Ледниковый период» и будет там кататься вместе с фигуристом Дмитрием Соловьевым, который в прошлом году был партнером Бузовой. Идеальная ситуация для любителей сравнивать двух телеведущих.

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