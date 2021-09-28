«Мы сделали это!»: Ксения Бородина прокомментировала свой прокат с экс-партнером Ольги Бузовой на «Ледниковом периоде»

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина участвует в проекте Первого канала в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым.

В ближайшую субботу, 2 октября, Первый канал начнет показывать восьмой сезон шоу «Ледниковый период». А в этот вторник уже началась запись программы.

Как известно, в этом сезоне в проекте участвует ведущая «Дома-2» Ксения Бородина.

По иронии судьбы, она выступает в паре с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьевым, который в предыдущем сезоне «Ледникового периода» был партнером экс-ведущей «Дома-2» Ольги Бузовой.

В микроблоге Ксения Бородина поделилась эмоциями после первого проката перед зрителями и судьями «Ледникового периода».

«Мы сделали это! Я хочу сказать две вещи: спасибо Дмитрий Соловьев, что ты самый лучший партнер, который мог случиться. И второе: вы мои самые главные судьи, вы и мои близкие. Мы идем дальше, будем сильно стараться, точнее, я. Я чувствую вашу поддержку: в директ, в комментах, в смс, столько звонков было. Месяц на льду — это совсем маленький срок, но я буду стараться», — написала Ксения Бородина.

Напомним, в «Ледниковом периоде» должен был принимать участие еще один ведущий «Дома-2» Давид Манукян. Но во время тренировок он получил травму и выбыл из проекта.

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