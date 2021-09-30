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«Тяжело ей было очень»: Бородина рассказала, как объявила маленькой дочке о разводе

Телеведущая этим летом развелась с Курбаном Омаровым и теперь воспитывает 5-летнюю Тею одна.

«Тяжело ей было очень»: Бородина рассказала, как объявила маленькой дочке о разводе
Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia/

Ксения Бородина этим летом развелась со вторым мужем, бизнесменом Курбаном Омаровым. Они были вместе 6 лет, за это время у них родилась дочка Теона. Сейчас малышке 5 лет, и многие поклонники пары переживают, как звездная мама составила разговор с ней по поводу развода с ее отцом.

Бородина считает, что сообщать детям о разводе нужно аккуратно и постепенно. «Не через крик, что твой папа ужасный, поэтому между нами все».

«Я сказала, что переехал жить к старшему сыну, старалась в это время быть больше рядом. Первое время тяжело ей было очень, сейчас намного лучше», — призналась звезда.

Бородина созналась, как сообщила маленькой дочке о разводе
Бородина созналась, как сообщила маленькой дочке о разводе. Фото: instagram.com/borodylia/

У Курбана Омарова есть старший ребенок, первенец Омар. Он уже подросток, отец много времени проводит с ним. Также экс-муж Бородиной старается как можно чаще видеться с маленькой дочкой.

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