«Поплавок» в руках секси-блондинки: Настя Каменских в мини-бикини прильнула к подруге

Жена шоумена Потапа — Настя Каменских — в непростительно крошечном бикини с зигзагами чуть не засветила самое интимное.

Каменских на отдыхе с подругой и блогером Валерией Коваль продемонстрировали соблазнительные пляжные образы. Настя собрала в небрежный пучок кудрявые локоны. А сексуальное тело с пышными формами украсила молочным купальником с орнаментом в виде черных зигзагов.

Певица натянула улыбочку до ушей и развернула гром-бедра ближе к подруге. Блондинка в черном халатике обхватила сочную «сдобу» исполнительницы. Каменских притянула стройную подругу к себе за округлые ягодицы.

Фолловеры Насти пришли к выводу, что артистка прекрасно отдыхает и без мужа.

«Ого! Все же видно!», «Зачем нужен муж, когда такая подруга», «Красивые куколки!», «Классные малышки», Настя, вы просто секси!, «Вот это фигура!», «Бесподобная красавица», «Потапу только позавидовать можно», — написали поклонники Насти в комментариях под фото.

Напомним, ранее Настя Каменских завернулась в махровое полотенце, случайно засветив прелести фигуры.

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