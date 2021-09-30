«Поплавок» в руках секси-блондинки: Настя Каменских в мини-бикини прильнула к подруге

Жена шоумена Потапа — Настя Каменских — в непростительно крошечном бикини с зигзагами чуть не засветила самое интимное.
Каменских на отдыхе с подругой и блогером Валерией Коваль продемонстрировали соблазнительные пляжные образы. Настя собрала в небрежный пучок кудрявые локоны. А сексуальное тело с пышными формами украсила молочным купальником с орнаментом в виде черных зигзагов.
Певица натянула улыбочку до ушей и развернула гром-бедра ближе к подруге. Блондинка в черном халатике обхватила сочную «сдобу» исполнительницы. Каменских притянула стройную подругу к себе за округлые ягодицы.
Фолловеры Насти пришли к выводу, что артистка прекрасно отдыхает и без мужа.
«Ого! Все же видно!», «Зачем нужен муж, когда такая подруга», «Красивые куколки!», «Классные малышки», Настя, вы просто секси!, «Вот это фигура!», «Бесподобная красавица», «Потапу только позавидовать можно», — написали поклонники Насти в комментариях под фото.
Напомним, ранее Настя Каменских завернулась в махровое полотенце, случайно засветив прелести фигуры.
Смотрите также:
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.