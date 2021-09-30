Спрятала прелести: обнаженная Каменских целомудренно завернулась в банное полотенце

Звезда украинской сцены Настя Каменских сейчас успешно строит сольную карьеру. После распада дуэта «Потап и Настя» девушка вышла замуж за своего партнера по группе Алексея Потапенко, и он стал ее продюсером.
Каменских очень много выступает, поэтому поклонники онлайн не успевают даже следить за ее передвижениями. В бешеном графике артистка едва находит время на себя, но старается выкраивать мгновения. И на этот раз у нее появился целый час. Она поспешила подарить его себе любимой.
«Час красоты», — сообщила певица.
При этом что именно делала Каменских – какие-то бьюти-процедуры или массаж, — звезда не уточнила. Зато порадовала поклонников своим отдохнувшим видом, завернув свои пышные прелести в банное полотенце и обнажив плечи, тонкую шею и изящные ключицы.
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