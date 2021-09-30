Спрятала прелести: обнаженная Каменских целомудренно завернулась в банное полотенце

Певица редко отдыхает, и при первой возможности стремится позаботиться о своем соблазнительном теле.

Звезда украинской сцены Настя Каменских сейчас успешно строит сольную карьеру. После распада дуэта «Потап и Настя» девушка вышла замуж за своего партнера по группе Алексея Потапенко, и он стал ее продюсером.

Каменских очень много выступает, поэтому поклонники онлайн не успевают даже следить за ее передвижениями. В бешеном графике артистка едва находит время на себя, но старается выкраивать мгновения. И на этот раз у нее появился целый час. Она поспешила подарить его себе любимой.

«Час красоты», — сообщила певица.

При этом что именно делала Каменских – какие-то бьюти-процедуры или массаж, — звезда не уточнила. Зато порадовала поклонников своим отдохнувшим видом, завернув свои пышные прелести в банное полотенце и обнажив плечи, тонкую шею и изящные ключицы.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!