«Сдоба стринги поглотила»: Каменских в хлопковых трусиках сексапильно обнажила «плюшки»

Настя Каменских — девушка видная и запоминающаяся. На личной страничке в Instagram украинская дива публиковала смелые снимки, которые были сделаны у зеркала в туалете. Причем сама певица позировала на фоне унитаза, чем немало позабавила ошалевших поклонников. В кадре возлюбленная рэпера Потапа сверкнула сдобными «плюшками» в белых хлопковых стрингах. Округлые прелести звезды, как подметили фанаты, практически поглотили узкие трусики, в которых покрасовалась на селфи поп-дива.

«Сдоба стринги поглотила», «Мисс знатный орешек снова в деле», «Какой буксир себе отъела», «Ваш папа случайно не пекарь??», «Такой сдобный пирожок и в муке бы обвалять», «Секси-мамасита», «Что за кадры на фоне унитаза? Это что, сексуально??», «Бээ! Настя, ну зачем эти селфи в туалете??», «По дому в стрингах ходишь??», «Выпятила свой якорь», «С таким поплавком особо в море не поплаваешь», «Потап, небось, в спальне подкарауливает», «Вот чем влюбила в себя муженька», «Срамота! Опять свои окорочка выставила на показ», «В туалете? Это шедевр», «Лишь бы булками светить», — написали фолловеры.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале!