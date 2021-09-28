«Пуговки посыпались»: Каменских в джемпере не по размеру сверкнула пышным бюстом

Настя Каменских уже давно выступает на сцене. Раньше она успешно пела с Потапом. Их дуэт выпустил множество хитов. Примечательно, что последние несколько лет артистка строит сольную карьеру. При этом она не стала менять имидж, поэтому по-прежнему носит откровенные наряды и без стеснения позирует в бикини.

Однако даже простые повседневные наряды порой смотрятся на звезде более привлекательно, так как у нее нестандартная фигура. Так, Настя поделилась кадрами с морской прогулки. Она выбрала монохромный образ в белом оттенке. Широкие брюки дополнил джемпер на пуговицах, который не застегнулся в области декольте. Певица засветила пышный бюст. При этом ее волосы развивались на ветру.

«Вокруг и внутри нас столько красоты и любви. Главное — замечать ее и чувствовать», — написала она.

Поклонники решили, что наряд артистки не по размеру. Многие были взбудоражены тем, как выглядело ее фигуристая тело. «Очень красивая», «А кофта едва держится», «Поправилась? Маловата кольчужка», «Не смогла застегнуть?», «Пуговки посыпались. Грудь выкатилась», «Как вам удается даже в простой одежде выглядеть так, будто сошли с журнала для взрослых?» — прокомментировали пост подписчики.

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