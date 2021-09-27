«Одарил же бог формами»: невестка Орбакайте в нюдовом мини-платье не скрыла изящные бедра

Никита Пресняков уже четыре года состоит в браке с Аленой Красновой. На их пышной свадьбе в свое время гуляли все «сливки» отечественного шоу-бизнеса. Кристина Орбакайте одобрила выбор сына, как и бабушка Алла Пугачева, которая подарила паре квартиру в Москве. Избранница музыканта во всем его поддерживает и недавно посетила спектакль с его участием в театре. Сама она строит карьеру модели.

Зачастую Алена выбирает провокационные образы. Она часто носит корсеты, а на одной из вечеринок друзей невестка Орбакайте пришла в золотом платье. Жена Никиты признавалась, что является шопоголиком, поэтому в ее гардеробе регулярно появляются новые наряды. Накануне она примерила нюдовое мини-платье с декольте на молнии. Блондинка покрасовалась перед камерой, засветив изящные бедра.

Поклонники заметили, что Краснова была без нижнего белья. Многие одарили ее комплиментами, восхитившись красотой ее фигуры. Примечательно, что еще недавно модель жаловалась, что поправилась.

«Какое классное платье», «Этот наряд создан для вас», «На такой фигурке все сидит безупречно», «Одарил же бог формами», «Ангельски прекрасна», «Едва прикрывает орех! Не стоит так рисковать», «Никита в таком разрешает ходить?», «Ну просто куколка», «Красота — страшная сила», «Ну и изгибы, зависть проснулась», «Как вы хороши», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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