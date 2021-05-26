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«С юбилеем, мамуль!»: старший внук Пугачевой «подловил» на фуршете брата Дени

Никита Пресняков запечатлел в личном профиле все важные моменты торжества.

«С юбилеем, мамуль!»: старший внук Пугачевой «подловил» на фуршете брата Дени
Кристина Орбакайте с сыном Дени. Фото: Instagram.com/orbakaite_k

Никита Пресняков не только порадовал поклонников «живым» вокалом на светской тусовке в честь юбилея Кристины Орбакайте, он также запечатлел в Instagram все важные моменты праздника. К примеру, в Storeis микроблога солист группы Multiverse опубликовал кадры, «подловив» младшего братика Дени Байсарова на фуршете. Красавец блондин корчил смешные гримасы и улыбался, он сидел за одним столиком с именинницей мамой, пробуя вкусные закуски и вторые блюда. На празднике Кристина Орбакайте не поскупилась.

Для гостей также спел поп-король сцены Филипп Киркоров. Не устояла перед голосом бывшего мужа даже Примадонна. Она пустилась в пляс вместе с шоуменом Максимом Галкиным. Атмосфера на празднике была теплой и дружеской. Алла Пугачева блистала на торжестве в бальном платье с пышной персиковой юбкой из органзы и серебристой аппликацией. Изюминкой образа певицы стали широкий поясок под серебро и туфельки такого же оттенка.

Певица Алла Пугачева с Валентином Юдашкиным
Алла Пугачева в пышном бальном персиковом платье с серебристой аппликацией позировала с Валентином Юдашкиным. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

«С юбилеем, мамуль!» — поздравил певицу сын Никита Пресняков.

На празднике также были замечены: Екатерина и Александр Стриженовы, Валентин и Марина Юдашкины, Яна Рудковская, Филипп Киркоров, зять Примадонны — бизнесмен Михаил Земцов и многие другие.

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