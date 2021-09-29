«Живот победил пуговицы»: пополневшая Бузова оконфузилась на публике в наряде не по размеру

Телеведущая облачилась в модный образ с мини-юбкой, но прелести фигуры скрыть звезде не удалось.

Ольга Бузова готовится отметить юбилей своей певческой карьеры. Она намерена дать большой концерт, где выступит со своими хитами и новыми треками. Пока телеведущая активно репетирует танцевальные номера, а также ездит на съемки разных проектов, где демонстрирует новые образы. Минувшим летом она поправилась, что порой не может скрыть даже с помощью остромодных нарядов.

Так, Бузова продолжает носить юбки, короткие платья, а также лосины. Накануне она примерила платье бэби-долл, сделав акцент на ногах. А вот на новой съемке с артисткой произошел конфуз. Она решила похвастаться нарядом, который для нее подобрал Никита Карстен. Ольга стала позировать в белой мини-юбке и рубашке из денима. Лук дополнили белые сапоги на толстой подошве.

«Ну что, новые съемки, новый образ. Одежда… (расстегнулись пуговицы в области живота). Лишний килограмм. Вы посмотрите, какой макияж, какая прическа! Спасибо Никите, за этот шикарный лук-лучок… ( снова расстегнулись пуговицы). Короче, а есть нитки?» — засмеялась звезда.

Скрыть пополневшие формы ей удалось не с первой попытки. В итоге она дополнила наряд поясом. Более того, Бузова призналась, что наряд не по размеру даже подшивала.

«Когда казалось бы безвыходная ситуация, но нашлись нитки, иголки. В любой непонятной ситуации просто втягивай живот!» — поделилась она.

Поклонницы оценили смелость телеведущей. Многие отметили, что ей стоит обновить гардероб. «Зачем так утягиваться?», «Хорошо, что не в студии», «Вот тебе и драники. Показались людям всем», «Живот победил пуговицы», «Когда утянула живот», «Ну просто размер уже ни разу не S», «Это смешно», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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