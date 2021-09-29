«Ну что за куколка!»: Бузова в платье бэби-долл цвета «взбесившейся Барби» предстала на съемках

Ольга Бузова не боится экспериментировать с имиджем. Она не раз меняла прически и красилась. А для красных дорожек артистка подбирает броские образы, чтобы не остаться не замеченной. Не так давно телеведущая провела несколько недель в Минске, где каждый день представала перед камерой в новом платье. Также целый месяц она снималась в Африке, где также не упускала возможности нарядиться.

Теперь Ольга находится в Москве, но у нее также много работы. Каждый день телеведущая ездит на съемки. В последнее время она примеряет уютный образы в ярких тонах. Так, накануне артистка похвасталась бархатной юбкой и джемпером с вязаным воротником. А теперь Бузова засняла себя в гримерке. Она облачилась в двойное платье. Его часть выглядела как белая рубашка с воротником и пышными рукавами, а сверху юбку покрывала ткань цвета «взбесившейся Барби» или фуксии.

Колготки с принтом и черные ботинки Prada на массивной подошве дополнили ее броский образ волосы она собрала в пучок и сделала макияж со стрелками.

«Ну что за куколка сегодня я! Посмотрите, какой шикарный образ! Какой наряд, просто обалденный. Собирал меня Никита Карстен. Будем сейчас работать вместе! И у нас впереди столько образов. Бывает, что с первого раза человек подходит или нет. И это в работе, в отношениях. Ты чувствуешь сразу же коннект. Вот мы только сегодня встретились, образы обсуждали по телефону. И все село идеально!» — похвасталась звезда.

Поклонники восхитились ее нарядом. Многие посчитали, что ей идут платья бэби-долл. «Такой девичий лучок», «Ох, это красиво», «Дерзко, ярко. Для эфира круто», «Да, прям талия хорошая и скрыты недостатки», «Очень кукольно, прям нравится», «Как себя похвалила то», «Никита чует тему», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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