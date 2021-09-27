Осенний уют: Бузова покрасовалась в сиреневой мини-юбке и джемпере с модным воротником

Ольга Бузова в этом году отметила 35-летие. Однако телеведущая не перестает повторять, что еще молода и впереди у нее много интересных проектов. Несмотря на свою занятость, она старается уделять время спорту и уходу за собой. Также в ее гардеробной множество люксовых нарядов. Минувшим летом на съемки в Минске она приезжала два раза, меняя чемоданы с нарядами, чтобы каждый день выглядеть по-новому.

С наступлением осени Ольга долго не хотела утепляться. Она заверила, что продолжит носить юбки и платья. Однако для появления на улице ей все же пришлось выбрать спортивные костюмы и куртки. А вот на съемках она носит те наряды, которые и хотела. Так, 27 сентября она сначала отметилась в платье бэби-долл. Потом Бузова покрасовалась на камеру в ярком наряде с плюшевой мини-юбкой цвета сирени.

Образ дополнял джемпер с ромбами и вязаным воротником в тон юбки. Телеведущей волосы заплели в две косички, а природные черты лица подчеркнули макияжем в розовых тонах.

Поклонники восхитились нарядом Ольги. Многие отметили, что ей идут такие образы. «Какие цвета! Вау», «Ой, как красиво», НУ вот тут мило, даже мини-юбка гармонично вписалась», «Оль, какая девочка-девочка», «Этот образ вас молодит», «Кокетка», «Наряд словно школьницы из сказочного мира», «Такая красотка», — прокомментировали кадры подписчики. К слову, такие широкие воротники в моде не первый сезон.

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