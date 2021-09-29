Живот уходит: Катя Жужа показала, как ее фигура изменилась за три дня после родов

Спусти три дня после родов экс-ведущая «Дома-2» Катя Жужа показала поклонникам, как изменился ее живот. 33-летняя телезвезда выложила в Instagram три селфи из ванной, демонстрируя, как ее фигура возвращается после беременности в нормальное состояние.

Для тех, кто не в курсе, поясним, что живот «сдувается» не сразу после рождения ребенка. На фото через 5 часов после родов кажется, что Жужа все еще беременна, но уже через сутки-двое мышцы возвращаются в исходное состояние. Похоже, что совсем скоро женщина снова будет щеголять стройной фигурой в платьях.

Напомним, Катя замужем за гонщиком и сыном миллионера Артемом Маркеловым. Для звезды это уже третий ребенок. В 2020 году она родила супругу сына Максима. Также у нее есть 12-летняя дочь Николь от предыдущего брака с состоятельным человеком, имя которого звезда не разглашает.

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