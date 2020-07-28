Экс-ведущая «Дома-2» Катя Жужа родила второго ребенка

Бывшая ведущая популярной телестройки Катя Жужа родила второго малыша.

«Добро пожаловать в новую жизнь»,- написала она на своей странице в Instagram.

А ведь инстраграм-дива долго не могла забеременеть, хотя пополнения в семье ждала давно. В какой-то момент Катя совсем отчаялась, была готова даже пойти на процедуру ЭКО. Но вот супруг Жужи, известный гонщик Артем Маркелов, смог отговорить жену от этого шага.

Пара в итоге пустила ситуацию на самотек. И как же они были счастливы, когда появились первые данные о беременности знаменитости. Родители до последних месяцев вынашивания плода скрывали этот факт от поклонников, сообщает StarHit. Видимо,чтобы не сглазить. И вот, наконец, малыш появился на свет.

Фолловеры тут же бросились поздравлять теледиву. Многие хвалили Катю за упорство и радовались вместе с ней.

«Ура! Как здорово! Растите здоровыми красивыми и счастливыми!», «Поздравляю Катя с бейбиком», «Молодец, родила»,- комментируют пост подписчики.

Добавим, что роды прошли в московской клинике. Новорожденный и молодая мама чувствуют себя отлично. Примечательно, что даже после удачных родов Катя Жужа пока не раскрывает пол ребенка.