Неожиданно: бывшая ведущая «Дома-2» Катя Жужа вновь беременна от сына миллионера

Брюнетка ждет третьего ребенка, тогда как ее маленькому сыну нет еще и года.

Бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2» Катя Жужа сразу после своего дня рождения решила сообщить подписчикам прекрасную новость. Брюнетка ждет второго ребенка от своего мужа, гонщика Артема Маркелова, сына известного предпринимателя-миллионера.

В Instagram Катя Жужа опубликовала фото в розовом купальнике, на котором нежно обнимает свой округлившийся животик.

«Привет, ребята!» — подписала Жужа снимок.

Подписчики брюнетки, в числе которых немало бывших участников «Дома-2», тут же принялись поздравлять Катю и ее мужа с грядущим пополнением в семье.

«Ааааа, как я за вас рада!», «Если это правда, то это очень круто! Поздравляю», «Класс! Неожиданно», — высказываются в Сети.

Кстати, многие с недоверием отнеслись к новости о беременности Кати Жужи. В комментариях у красотки спрашивают, не архивное ли это фото. Удивление фанатов понятно, ведь сыну Кати Максиму нет еще и восьми месяцев.

В подтверждение того, что снимок с округлившимся животиком, актуальный, Жужа поделилась кадром в сторис, на нем она запечатлена с мужем Артемом, сыном Максимом и 12-летней дочкой Николь.

Стоит отметить, что сейчас Жужа с семьей находится на Мальдивах, где накануне, 18 марта, отпраздновала свое 33-летие.

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