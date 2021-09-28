«Вот что делает любовь с людьми»: Катя Жужа из «Дома-2» спустя год после родов снова стала мамой

Экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» еще времен ТНТ Катя Жужа сообщила поклонникам радостную новость. 26 сентября у нее родился малыш от мужа-миллионера Артема Маркелова. Она разместила трогательное фото из роддома и написала:

«Вот что делает любовь с людьми», — гласит подпись под фото.

На кадрах царит настоящая идиллия: Жужа в кровати, муж держит младенца в объятиях и не выпускает руку жены из своей руки.

Для Кати Жужи это уже третий ребенок. В 2020 году вскоре после свадьбы с избранником она родила ему сына, не прошло и полгода, как забеременела вторым наследником – от Маркелова у нее два сына. Также с ними живет ее 12-летняя дочь Николь, но кто ее отец, неизвестно — мама скрывает его имя от публики.

Добавим, что ранее с гонщиком GP2 Артемом Маркеловым встречалась другая звезда «Дома-2» Алена Водонаева.

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