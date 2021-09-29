«Сон для слабаков»: постройневшая после родов Горбань запечатлелась с сыном Ниланом на руках

Как отметила актриса, она уже вовсю снимается в сериале.

Актриса Мария Горбань в Instagram разместила фотографию с сыном Ниланом на руках, который появился на свет в августе нынешнего года. Надо отметить, что актриса заметно постройнела за последний месяц. Глядя на нее, сложно поверить, что она стала мамой меньше двух месяцев назад.

«Ночью снимаюсь в сериале, днем работаю мамой. Сон для слабаков». Мария Горбань

«Господи, Маша! Вы вообще рожали. Стройняшка», «Великолепная фигура. Генетика — великая штука», «Пусть всегда и на все хватает сил», «Сынок — красавчик. Мама тоже молодец. Все успевает», «Маша, на вас просто бомбезный костюм. Где такой купить?» — стали задавать вопросы пользователи.

Напомним, что Мария Горбань в начале 2021 года вышла замуж за фотографа и кинооператора Кирилла Зоткина. У нее также есть дочь Стефания от предыдущих отношений. Девочке в сентябре исполнилось семь лет.

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