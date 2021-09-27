«Принт «зебра» уже не актуален»: Горбань совершила модный промах, засветившись на прогулке в костюме из трикотажа

Мария Горбань показала поклонникам в личном блоге свой любимый брючный костюм, в котором отметилась на шопинге.

«Красивое не нуждается в дополнительных украшениях», — подписала фото с этим трикотажным комплектом актриса.

Однако имиджмейкер-стилист Елена Бестави готова возразить звезде сериала «Кухня». В разговоре с корреспондентом портала Teleprogramma.pro она заметила, что трикотажный материал комплекта сейчас в тренде, как и его песочный оттенок, однако над аксессуарами все-таки артистке стоило поработать. Да и анималистичный принт наряда уже потерял свою актуальность.

«Что можно сказать об актуальности. Актуальна тема трикотажа, он на пике моды во всех проявлениях. Актуален фасон — прямые брюки и свободный жакет. Актуальны оттенки костюма. А вот принт «зебра» уже не актуален. В принципе, про такой вариант можно сказать: «И в пир, и в мир, и в добрые люди». Настроение будут задавать аксессуары. Шпильки, клатч, серьги «люстры» — вот вариант для вечернего выхода. Кроссовки, рюкзачок, бейсболка — и можно идти на встречу в парк. В данном случае выбор сумки оставляет желать лучшего. Она слишком скучна для этого образа», — сказала модный эксперт.

Ранее мы писали о луке Ксении Собчак на записи ее шоу с Настей Ивлеевой. Повседневный образ с песочной рубашкой и широкими джинсами получил одобрение одного из фэшн-экспертов.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави является имиджмейкер-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle» учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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