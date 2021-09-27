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«Принт «зебра» уже не актуален»: Горбань совершила модный промах, засветившись на прогулке в костюме из трикотажа

Однако некоторые детали ее образа имиджмейкер-стилист Елена Бестави сочла трендовыми.

«Принт «зебра» уже не актуален»: Горбань совершила модный промах, засветившись на прогулке в костюме из трикотажа
Мария Горбань. Фото: Global look press

Мария Горбань показала поклонникам в личном блоге свой любимый брючный костюм, в котором отметилась на шопинге.

«Красивое не нуждается в дополнительных украшениях», — подписала фото с этим трикотажным комплектом актриса.

Однако имиджмейкер-стилист Елена Бестави готова возразить звезде сериала «Кухня». В разговоре с корреспондентом портала Teleprogramma.pro она заметила, что трикотажный материал комплекта сейчас в тренде, как и его песочный оттенок, однако над аксессуарами все-таки артистке стоило поработать. Да и анималистичный принт наряда уже потерял свою актуальность.

«Что можно сказать об актуальности.  Актуальна тема трикотажа, он на пике моды во всех проявлениях.  Актуален фасон — прямые брюки и свободный жакет.  Актуальны оттенки костюма.  А вот принт «зебра» уже не актуален.

В принципе, про такой вариант можно сказать: «И в пир, и в мир, и в добрые люди». Настроение будут задавать аксессуары.  Шпильки, клатч, серьги «люстры»  — вот вариант для вечернего выхода. Кроссовки, рюкзачок, бейсболка — и можно идти на встречу в парк.  В данном случае выбор сумки оставляет желать лучшего.  Она слишком скучна для этого образа», — сказала модный эксперт.

Ранее мы писали о луке Ксении Собчак на записи ее шоу с Настей Ивлеевой. Повседневный образ с песочной рубашкой и широкими джинсами получил одобрение одного из фэшн-экспертов.

Елена Бестави
Елена Бестави. Фото: личный архив

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави является имиджмейкер-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle» учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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