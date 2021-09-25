Кроха в колыбели: Мария Горбань запечатлела сон сына в московской квартире

Актриса Мария Горбань разместила на личной странице в Instagram ролик, в котором продемонстрировала кроватку и детский мобиль сына Нилана. Малыш сладко спал в своей колыбели и изредка дергал ручками и ножками.
После рождения второго ребенка Горбань не перестает делиться с поклонниками «мамским контентом». Недавно Мария показала, какую кровать-качалку приобрела для сына.
Горбань записала на камеру сон малыша. Пока Нилан дремал, актриса незаметно подкралась и сняла интерьер. В своей спальне Горбань установила качающуюся кроватку в молочных оттенках. А над ней поставила мобиль с овечками.
«Как будто все на свете является чудом», — отметила Мария.
Горбань запечатлела, как Нилан шевелил во сне крохотными ручками и ножками. К слову, малыша актриса одела под цвет интерьера — в бежевый костюмчик. К нему артистка добавила теплые носки и шапочку.
Напомним, ранее Мария Горбань показала младшего ребенка в объятиях его старшей сестры. Стефания познакомилась с братиком и тут же попробовала себя в роли няни.
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