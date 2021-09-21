«Красавица-бабушка»: как выглядит моложавая и стильная мама Горбань, которую запечатлели на прогулке с внуком

34-летняя Мария Горбань родилась в 1986 году в Ярославле. Свою профессию она выбрала благодаря родителям, которые всю жизнь проработали в театре.

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Папа звезды «Кухни» Александр Горбань был актером, а затем режиссером в драматическом театре им. Ф. Волкова, мать Лариса Зиброва — актрисой Ярославского ТЮЗа. Когда Марии было 6 лет, ее семья переехала в Москву.

5 августа Мария Горбань родила в Майами своему мужу, режиссеру и оператору, Кириллу Зоткину сына Нилана, это второй наследник знаменитости. Дочь Стефания у нее появилась на свет от первого супруга Олега Филатова в 2014 году.

Мария Горбань после родов долго не могла уехать из США из-за волокиты с документами, поэтому встреча с дочкой была особенно нежной. Малышка, увидев новорожденного братика, была очень растрогана.

Теперь общением с Ниланом наслаждается и моложавая мама Маши Горбань, прогуливаясь с мальчиком в колясочке. Стройную блондинку с короткой молодежной стрижкой запечатлели на променаде. Многие поклонники Марии Горбань были удивлены, насколько она похожа на свою родительницу.

«Разве можно быть настолько похожей на маму? Красавица-бабушка!», «Даже само слово «бабушка» как-то не пишется», «Машечка, вы очень похожи со своей мамой», «Да там три поколения девчонок друг на друга похожи и не просто внешне, но и харизма у всех троих зашкаливает», «Очень стильная бабушка, загляденье», — можно увидеть в комментариях Instagram Горбань.

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