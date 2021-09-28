«Ой какая! Не могу!»: Лолита в капроновом боди и на каблуках блеснула бедрами на сцене

Певица вышла на сцену в откровенном образе 56-летняя артистка не постеснялась оголить свои прелести.

Лолита Милявская давно прославилась как женщина без комплексов. Она легко находит общий язык с людьми разного возраста. Певица пять раз была замужем. С последним избранником фитнес-тренером Дмитрием Ивановым она рассталась в прошлом году. Примечательно, что после такого события она смогла похудеть. Также артистка сменила имидж, сделав короткую стрижку, что визуально ее омолодило.

Тем, как выглядит Лолита, восхищаются многие ее более молодые коллеги. Минувшим летом она ездила в Сочи на «Новую волну», где без стеснения показала фигуру в купальнике. А на днях она решила повторить триумф, но уже на сцене одного из столичных ночных клубов. Милявская вышла на сцену в полупрозрачном капроновом боди и на каблуках. Она исполнила свои хиты, демонстрируя пышный бюст и бедра.

Точеные ноги звезды и талия просто поразили гостей заведения. Лолиту осыпали овациями и комплиментами. Позже в Сети фанаты стали яро обсуждать вид артистки, которая в 57 лет обладает такими подтянутыми формами.

«Как же хороша! Как же настоящая!» — заявила Эвелина Бледанс. «Вот у Лолиты нет возраста! Ее любят и те, кому 60, и те, кому 16!», «Это был невероятный концерт! Настоящая», «Ой какая! Не могу!», «Забыла юбку? Ну такие ноги грех прятать», «Лолита бесподобна», «Ну какая красотка! Талия, ножки — чудо», «И пусть все завидуют», — стали писать подписчики.

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