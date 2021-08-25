«Ой какая! Не могу!»: Лолита в купальнике с бахромой сразила более молодых коллег изящной фигурой

57-летняя артистка приехала на «Новую волну» в Сочи. Она не устояла и позагорала у бассейна.

Лолита Милявская не скрывает, что в ее жизни было много как радости, так и переживаний. Певица пять раз была замужем. С последним избранником фитнес-тренером Дмитрием Ивановым она рассталась в прошлом году. Артистка сначала переживала, а потом решила, что еще найдет свое счастье. Более того, она похудела, чего ей не удавалось сделать несколько лет, и сменила имидж.

Теперь Лолита старается еще больше времени тратить на себя. Она и раньше без стеснения носила облегающие боди и другие пикантные наряды. Однако накануне артистка прилетела в Сочи на «Новую волну». Перед концертом она не устояла и решила позагорать у бассейна. Милявская попросила друга, чтобы он снял ее. Певица предстала в черном купальнике с бахромой и глубоким декольте. Она позировала перед камерой, демонстрируя изящную фигуру.

«Ты меня снимаешь? Сними меня сразу так, чтобы у меня грудь как в молодости была вот такая, ноги чтобы поуже, а талия сейчас нормальная. Вот так вот сними. Я еще на пальцы встану, чтобы ноги еще стройней казались. В общем, кто за чем приехал на Новую волну, а я, чтобы сняться у бассейна», — поделилась звезда.

Артистка смогла поразить даже более молодых коллег. «Прекрасно выглядишь! Так держать!», — написала Анита Цой, которая моложе ее на 7 лет. «Ой какая! Не могу», — восхитилась Шена, дочка Валерии. Николай Басков тоже оставил эмодзи в виде огня. «Лолита! Грешно быть такой красивой!», «Модель просто», «Лолита шикарная. Выглядите супер, естественная и красивая», «Господи, Лола! Вы шикарны!» — прокомментировали пост подписчики.

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