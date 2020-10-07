«Целоваться со мной можно»: Лолита похвасталась новой стрижкой перед концертом в «Крокусе»

Певица отметила, что у нее обнаружены в большом количестве антитела в крови.

Певица Лолита в Instagram сообщила, что 9 октября состоится ее концерт в «Крокусе». По ее словам, сольников у нее не было с апреля, поэтому она ощущает некоторое волнение. Также она отметила, что маски для концерта закуплены для всех гостей вечера.

«Я только что сделал стрижку у своего любимого Алексея. Специально к концерту 9 октября. Единственное, что хотела сказать: продажа билетов закрыта. Мы будем придерживаться всех стандартов и норм. Будет определенная рассадка и ношение масок. А у меня, кстати, антитела в большом количестве. Так что целоваться со мной можно. Ну, до 9 октября». Лолита

Как заметила Лолита, она не знает, как получилось, что у нее в крови большое количество антител. Себя она назвала счастливчиком, который перенес коронавирус бессимптомно.

Отметим, что Лолита нынешним летом развелась со своим пятым мужем тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым. Сейчас в ее жизни появился некий мужчина, которого, правда, она пока официально на публике не представляла.