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«Грешно быть такой красивой»: Лолита в кипенно-белом брючном костюме восхитила Александра Васильева

Историк моды не смог пройти мимо певицы и телеведущей, представшей в стильном образе.

«Грешно быть такой красивой»: Лолита в кипенно-белом брючном костюме восхитила Александра Васильева
Лолита Милявская. Фото: Global Look Press

Певица и телеведущая Лолита Милявская в последнее время заметно преобразилась. Звезда похудела и стала выглядеть значительно моложе. Поклонники делают постройневшей Лолите Милявской комплименты, восхищаясь ее внешним видом.

Впрочем, среди тех, кто готов петь оды постройневшей звезде не только ее обычные фанаты. Оценил внешний вид Лолиты Милявской и большой эксперт в этой сфере, историк моды, ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев.

Он отреагировал на видео, которое Лолита Милявская разместила в микроблоге. В кадре звезда рассказывает, что оказалась запертой в торговом центре. Мол, так увлеклась примеркой наряда, что не замечала ничего вокруг.

«Лолита! Грешно быть такой красивой», — написал Александр Васильев в комментариях к посту.

Александр Васильев отреагировал на видео Лолиты Милявской
Александр Васильев отреагировал на видео Лолиты Милявской. Фото: скрин instagram.com/lolitamilyavskaya/

На видео Лолита Милявская предстала в кипенно-белом брючном костюме, в жакете, декорированном золотыми пуговицами. Наряд отлично сидит на постройневшей Лолите, освежает ее. А короткая стрижка и безупречный макияж омолаживают.

Напомним, на днях певица Лолита Милявская вернулась из отпуска, который провела вместе с дочкой Евой в Болгарии.

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Александр ВасильевАлександр Васильев историк модыбрючный костюмЛолита Милявскаястройная фигура