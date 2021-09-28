«Близняшки налились»: Брежнева в черном комбинезоне-бюстье сексуально оголила пышную грудь

Певица решила пошалить во время примерки. Кадры с ее танцем взбудоражили фанатов.

Вера Брежнева выросла в простой семье, но это не помешало ей стать звездой. Она выступала с группой «ВИА-Гра», но потом покинула коллектив. Стройная блондинка не раз украшала обложки глянца, а также возглавляла рейтинги самых привлекательных певиц в стране. И в 39 лет она может похвастаться стройностью и моложавым видом. Артистка зачастую хвастается своей красотой.

В последнее время Вера стала более открытой и не только делится семейными кадрами, но и дает советы касательно гардероба. Она не скрывает, что любит выглядеть женственно, поэтому часто носит платья и юбки. Но на этот раз она оказалась на примерке перед фотосессии. Брежнева предстала в черном комбинезоне-бюстье на молнии с брюками клеш в стиле диско. Она сначала изящно позировала, а потом стала танцевать.

Певица показала жаркие движения бедрами, крутила пятой точкой и засветила пышный бюст благодаря декольте.

«Вау», — восхитился друг звезды.

Сама артистка рассмеялась. А вот поклонники были восхищены фигурой Веры, а также ее танцами. «Какая стройная», «Это лучшие изгибы», «Ох, Вера, ты богиня», «Ой, мамочки», «Близняшки налились», «А Костя это видел?», «Ну какая грация», «Образ просто бомба», «Ай, как вам удается так круто выглядеть», «Нелепость покинула чат», «Красотка с осиной талией», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.