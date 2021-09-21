«Очень жарко»: Брежнева в майке и мини-шортиках обнажила свою «сдобу» на террасе

Вера Брежнева не скрывает, что следит за собой. Певица в 39 лет обладает стройной фигурой и моложавым видом. При этом она признавалась, что за последние годы у нее изменился стиль в одежде. Блондинка предпочитает носить только то, что ей идеально сидит на ее фигуре. Минувшим летом артистка стала чаще хвастаться образами и делится советами. Она продумывает свой лук, даже если просто идет гулять.

Накануне Вера похвасталась своим домашним нарядом. А теперь она сняла видео, на котором идет отдыхать на террасу. Сначала певица отметилась в джинсовых мини-шортах и майке. Позже ее образ дополняет черная толстовка. Артистка грациозно продефилировала, засветив свои формы и длинные ноги. Брежнева закинула ногу на ногу, засветив тугие бедра. Она вальяжно позировала в кресле в лучах солнца.

Поклонники в очередной раз восхитились женой Константина Меладзе. Многие одарили ее комплиментами. Вера смогла впечатлить их своей грациозностью.

«Костя точно оценил», «Такая настоящая», «Вера, вы грациозная лань», «Эти ноги привлекают внимание», «Красотка», «Ох, как перестать на это смотреть», «Очень жарко», «Ваша улыбка обезоруживает», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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