Утеплились красиво: Брежнева, Водянова и другие звезды выбрали стильные трикотажные платья

Осень пришла, но это не значит, что нужно сразу облачаться в многослойные наряды и забывать про женственность. Дизайнеры позаботились о том, чтобы даже в прохладную погоду девушки могли одеться элегантно. Неудивительно, что хитом сезона стали трикотажные платья.

Их можно сочетать с косухами и другими куртками, а также модными в этом сезоне грубыми ботинками. Подробно о самом стильном платье осени рассказала порталу Teleprogramma.pro имиджмейкер-стилист Лариса Тимиряева.

«Трикотаж на пике моды и в осенне-зимнем сезоне 2021-2022 еще больше укрепил свои позиции на модном пьедестале. Наряду с оверсайз моделями, в моду входит утрированное облегание, как говорится, бросает дизайнеров из крайности в крайность, по другому не скажешь, глядя на ультрамодные кэтсьюты», — отметила она.

Ксения Бородина

Ксения Бородина еще летом обзавелась платьем-майкой из трикотажа. Она выбрала наряд длины миди с разрезом, который подчеркнул ее достоинства.

«Конечно же трикотажное платье, облегающее фигуру, требует подтянутости и стройности, ведь трикотаж не держит форму, а подчеркивает все особенности. Поэтому, чтобы чувствовать себя увереннее и комфортнее, лучше выбирать более свободные модели, чтобы между телом и платьем был воздух, а сексуальности можно добавить разрезом по ноге. Платья длины миди и макси с высоким разрезом по ноге из моды никуда не уходят», — пояснила Тимиряева.

Вера Брежнева

Еще одной модницей является Вера Брежнева. Она купила сразу несколько трикотажных платьев разных цветов. Ей тоже приглянулась длина миди. Певица облачилась в платье с открытой спиной.

«На пике моды трикотажное платье-майка. «Прародительницей» платья в форме майки стала обычная майка. Бельевой стиль так полюбился, что наряду с шелковыми платьями — комбинациями, вместе с модой на трикотаж, вошли платья — майки длины миди и даже макси. Платье Веры Брежневой тому пример. Более статусно смотрятся такие платья в белом цвете. Такое платье можно носить с удобной повседневной или спортивной обувью, добавив козырек или бейсболку, создавая образы в стиле спорт шик, а можно, с элегантными босоножками или мюлями на каблуке, добавив роскошные очки и сумочку, в образе городской шик… Вариантов масса. Это, по сути, базовая вещь», — пояснила Лариса.

Марина Кравец

Марина Кравец является звездой Comedy Club. Она все-таки единственная женщина в коллективе. Не удивительно, что актриса старается одеваться привлекательно. В ее гардеробе оказалось трикотажное платье на пуговицах.

«Чтобы такое платье работало еще и на коррекцию фигуры, выбирайте модель как у Марии Кравец, с застежкой спереди, переходящей в разрез и черного цвета. Во-первых, черный цвет стройнит, во-вторых, застежка добавляет образу вертикальную линию, которая визуально вытягивает и стройнит силуэт. Усилить эффект стройности можно таким же приемом, каким воспользовалась Марина, надев сумочку через плечо, добавив диагональную линию. Эта линия движения, которая добавляет и стройности, и жизни любому образу. И не последнюю роль играют каблуки. Чем больше облегания у платья, тем выше должен быть каблук. В обуви на каблуках фигурка вытягивается и бедра приподнимаются, визуально удлиняя ноги и стройня силуэт, демонстрируя вас более презентабельно», — отметила эксперт.

Екатерина Климова

Екатерина Климова является многодетной мамой и одной из самых привлекательных актрис в стране. Она носит платья и юбки. В этом году звезда также обратила внимание на трикотажные наряды, выбрав платье нюдового цвета.

«Наиболее осторожно нужно носить трикотажное вязанное платье — майку нюдового цвета (максимально приближенного к оттенку тела), поскольку, полное прилегание к телу, повторение его силуэта и цвет тела, создают пикантный эффект. Это самый женственный вариант платья. И нужно очень требовательно подходить к созданию такого образа. Либо должна быть безупречной фигура, либо между телом и платьем должно быть пространство „воздух“. Облачаясь в такое платье, нужно помнить, что женщина должна выглядеть не вызывающе, а зовуще, как это получилось у Екатерины Климовой», — призналась Тимиряева.

Саша Савельева

Саша Савельева всегда умела привлекательно выглядеть. Когда она была участницей группы «Фабрика», то выделялась благодаря светлым локонам и броским нарядам. Теперь певица предстает в платьях перед мужем Кириллом Сафоновым.

«Трикотажные платья лаконичного кроя и без каких-либо сложных деталей, поэтому можно смело играть с цветом. Ни один цвет не может его перегрузить. Встречая рыжую осень в ярком оранжевом платье, вы и себе настроение поднимите и свой образ украсите яркой краской, как это сделала Саша Савельева», — поделилась эксперт.

Наталья Водянова

Наталья Водянова показала, как полностью закрытое облегающее платье с разрезом сзади можно украсить. Она дополнила наряд поясом-корсетом, а также плюшевой панамкой Ульяны Сергеенко. Модель обладает точеной фигурой, но пояс сделал акцент на ее талии.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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