«Наши тройняшки»: Подольская запечатлела сына и племянниц в пуховых комбинезонах на прогулке

Наталья Подольская уже длительное время счастлива в браке с Владимиром Пресняковы. Они растят двоих детей — старшего сына Артемия и младшего Ивана. Примечательно, что певица стала мамой во второй раз почти год назад. Но она быстро вернулась на сцену. А минувшим летом артистка несколько раз возила наследников на море. Часто компанию ей составляла сестра-двойняшка Юлиана.

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Примечательно, что у родственницы Подольской тоже двое детей, но это девочки. Малышки бывают в гостях у своих кузенов. На этот раз певица решила показать, как ее шестилетний сын гуляет вместе с двоюродными сестрами Настей и Сашей. Все они предстали в пуховых комбинезонах. У Артемия наряд был синего цвета, а девочки были одна в клетчатом пуховике, а вторая — в леопардовом.

«Самые любимые карандаши на свете! Наши тройняшки из года в год утепляются», — похвасталась артистка.

Поклонники восхитились маленькими модниками. Многие одарили детей комплиментами. «Маленький черно-белый леопард очень похож на вас», «Какие красивые», «Научились шить красивую одежду», «Классная компания у темы», «Такие прикольные», «У вас сын всегда такой серьезный», «Девочки прям модели», «Обувь тоже прикольная», «Не рано утеплились?», «Красота, стиляги», — прокомментировали пост подписчики.

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