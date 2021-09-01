«Мой любимый»: Подольская засняла, как танцует десятимесячный сын Преснякова

Наталья Подольская не скрывает, что семья для нее стоит на первом месте. Она уже 11 лет счастлива в браке с Владимиром Пресняковым. Пара воспитывает сына Артемия, которому шесть лет. А в прошлом году певица снова стала мамой. Она подарила мужу еще одного сына Ивана. После родов артистка сразу вернулась в форму и предпочла не сидеть в декрете, а выступать на сцене. Все лето супруги путешествовали.

За три месяца Подольская свозила детей в Турцию, Грецию и Египет. Но к 1 сентябрю пара вернулась в Москву. Хоть на этот раз им не нужно вести никого в школу, скоро стартуют съемки, а также подготовки к разным проектам. Певица решила похвастаться тем, как вырос ее младший сын. Она запечатлела его на камеру. Мальчик стоял на ножках и танцевал. При этом он был облачен в штанишки и лонгслив. Наталья прячет его лицо, на поклонники разглядели его профиль.

«Мой любимый танцор», — написала звезда.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие одарили кроху комплиментами. «Такой пупс», «Карапуз», «Ой, какие ресницы», «Гены родителей дают о себе знать», «Прекрасный ребенок», «Ему нужно в рекламу», «Прелестный карапуз», «Какой танец», «Голова идеальная», «Волосики пробиваются», «Неужели рыжий», «Красивый пацан», — прокомментировали пост подписчики.

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